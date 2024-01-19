Комплекс для большого тенниса был построен в Уральске в 2014 году за 1,6 миллиарда тенге. Деньги выделила компания КПО б.в. в рамках социальных обязательств. В 2021 году его решили передать в доверительное управление. Гарантийный взнос составлял почти 21 миллион тенге. Срок доверительного управления – 7 лет, с сохранением профиля деятельности предприятия в течение срока договора доверительного управления.

Государство в любом случае выделяет деньги на содержание

Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин говорит, что теннисный центр будет передан в управление в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП – прим. автора). Под управлением частника будет не только само здание, а вся школа, как имущественный комплекс. Конкурс по передаче разыграли два года назад.

– По процедуре передачи есть поэтапные шаги. Сначала дается объявление о предстоящем конкурсе, далее собираем заявки от потенциальных участников. Следом проходит заседание комиссии, определяется победитель, всё вносится в протокол. Если объект финансирует государство, то свое согласие о принятии государственных обязательств должны выразить депутаты. После этого заключается договор, который направляется в казначейство. В конце прошлого года был определен победитель конкурса. Им стало ТОО “ЗКО Теннис”. Далее вопрос о принятии гособязательств ставился перед депутатами. Во время совместного заседания комиссий, большинство депутатов проголосовали за то, чтобы вопрос о передаче объекта по ГЧП не выносить на повестку дня сессии. Наше управление подготовило договор, но без соответствующего решения депутатов казначейство не будет его регистрировать, а договор не вступит в силу, – рассказывает глава облспорта. Руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин

Тогда ТОО “Теннис ЗКО” подало на управление в суд. Предприниматель попросил суд понудить ведомство заключить договор и отправить его на рассмотрение депутатам. Суд он выиграл, но прокуратура подала протест, однако апелляционная инстанция суда отклонил его.

– 11 января мы заключили договор с ТОО «Теннис ЗКО» и исполнили решение суда. Следующий шаг – мы направляем материалы в управление финансов, они выносят материал на рассмотрение областной бюджетной комиссии. Только после положительного решения комиссии, материалы направляют на рассмотрение депутатов. Сейчас мы ждем именно эту стадию. Депутаты вновь будут рассматривать этот вопрос, вновь будут голосовать. Если примут положительное решение, то теннисный центр будет передан в управление ТОО “Теннис ЗКО” сроком на пять лет, – говорит Женис Нигметуллин.

Управление не против передачи центра по ГЧП

Стоит отметить, что на содержание теннисного центра из бюджета области в этом году выделено около 178 миллионов тенге. Размер выделяемых средств не зависит от того, под чьим управлением находится объект – государства или частника. Эти деньги предусмотрены на заработную плату сотрудников, командировки, на оплату коммунальных услуг. Эти расходы в любом случае несет государство.

– В рамках ГЧП от нас требуется лишь своевременное финансирование. В этом и есть преимущество. Предприниматель должен вложить 56 миллионов тенге в том числе на замену освещения. Расскажу поподробнее. В теннисном центре было установлено газо-галогенное освещение, которое потребляет много электроэнергии. Во-вторых, оно не такое яркое и не соответствует требованиям для проведения республиканских соревнований. В-третьих, при малейшем замыкании освещение отключается и для повторного включения требуется достаточно много времени. Одним из условий перед управляющим является замена освещения на светодиодное. Следующее условие – увеличение количества занимающихся и квалифицированных тренеров. Это должны быть профессиональные теннисисты-тренеры, – сообщил он.

По словам Нигметуллина, это и есть основные требования к управляющему. Другими словами человек должен максимально оптимизировать расходы. Еще один весомый плюс – это то, что предприниматель сможет закупать тот качественный инвентарь, который необходим спортсменам. В целом, Женис Нигметтуллин заверил, что облспорт не против того, чтобы теннисный центр перешел в управление ТОО “Теннис ЗКО”.

Я намерен отстаивать свои права

Стоит отметить, что компанию-победителя возглавляет известный предприниматель Юрий Ткалун. Ему так же принадлежит ТРЦ «Галактика». Сам бизнесмен занимается теннисом более 15 лет и является президентом Западно-Казахстанского областного филиала федерации тенниса Казахстана. В доказательство тому Юрий Ткалун предоставил доверенность от президента федерации Булата Утемуратова.

– В 2019 году объявили конкурс о передаче теннисного центра в доверительное управление. Выиграли люди, которые близко не занимались чем-то связанным с теннисом. Далее в 2022 году облспорт инициировал конкурс по передаче объекта по ГЧП. Так как федерация участвовать в конкурсе не может, мы создали ТОО «Теннис ЗКО», где я являюсь соучредителем. Конкурс мы выиграли и комплекс должен был перейти к нам в доверительное управление сроком на пять лет. Далее облспорт должен был заключить договор с ТОО «Теннис ЗКО» в течение 90 дней, то есть до 10 января 2023 года. Но этого не произошло, - рассказывает Юрий Ткалун.

Стоит отметить, что на содержание государство выделяет 178 миллионов тенге, а предприниматель должен вложить 56 миллионов тенге на замену освещения, ремонт душевых, раздевалок, фасада и крыши. Это всё предусмотрено сметой. Помимо этого есть еще коммерческие деньги, которые складываются от сдачи в аренду теннисных кортов. В год выходит 15 миллионов тенге. По условиям договора, частный инвестор может забирать из этих денег не более 50%. Получается в год семь миллионов, а за пять лет - 35.

– Вкладываю 56, забираю за пять лет 35 миллионов. Это не является бизнес-проектом и прибыли там никакой нет. Другими словами, я беру теннисный корт в доверительное управление не как бизнесмен, а как меценат и представитель Федерации тенниса Казахстана в нашей области, - отметил Ткалун. Предприниматель Юрий Ткалун

Оказалось, что недовольство выразили депутаты. Бизнесмен говорит, что они, конечно же, имеют право выражать свое мнение, но в то же время необходимо чем-то аргументировать свою позицию. В данном случае никаких законных оснований для отказа народные избранники не озвучили.

– Закон един для всех, для депутатов в том числе. Но они рассмотрели вопрос на заседании постоянной комиссии и проголосовали не выносить на обсуждение сессии, что является нарушением законодательства. Облспорт, в принципе, был не против заключить договор. Но с маслихатом у нас нет прямых юридических отношений, поэтому мы были вынуждены подать в суд на облспорт. Суд мы выиграли, и 12 января «Теннис ЗКО» заключил договор о передаче объекта под ГЧП. Документы направлены на рассмотрение бюджетной комиссии, после чего вновь поступит на рассмотрение к депутатам. Это будет в феврале. Если депутаты, по каким-то причинам откажут, нам откажут, что мы будем подавать в суд на маслихат, - говорит Юрий Ткалун. Никакой коммерческой выгоды я не преследую По словам мецената, все его действия согласованы с вице-президентом Федерации тенниса Казахстана Диасом Доскараевым. Другими словами, теннисный центр Уральска фактически будет под управлением федерации тенниса Казахстана, юридически - ТОО «Теннис ЗКО». Все мероприятия будут проводиться под эгидой объединения, финансы также будут под контролем федерации, уверяет предприниматель.

Юрий Ткалун уверен, что теннисный центр нуждается в грамотном управленце. К примеру, в данный момент в комплексе работают четыре тренера, двое из которых волейболисты, один боксер и тренер по настольному теннису. Бизнесмен задается вопросом: «Как можно воспитать чемпионов по теннису или хотя бы просто научить играть ребенка в теннис, если тренер волейболист или боксер?». К слову, в данный момент в центре занимаются 150 детей. Юрий Ткалун намерен увеличить их количество до 350. Имеется ввиду, что 350 детей будут заниматься теннисом бесплатно.

– Но для этого нужны, как минимум, восемь тренеров. Чтобы увеличить их количество нужно финансирование. У государственной школы четко расписано штатное расписание и их зарплата составляет 140 тысяч тенге, плюс небольшие доплаты. Нормальные тренеры просят хорошую зарплату, школы не могут их себе позволить. За 200 тысяч сюда никто не приедет. Нам нужно более рациональное использование государственных денег для привлечения тренеров и приобретения инвентаря, - говорит Юрий Ткалун.

Сокращать штатную численность центра он не намерен. Более того из-за маленькой зарплаты в комплексе есть нехватка кадров и многие работают на 1,5 ставки.

Мячи и ракетки выделяются от федерации, по её же инициативе 360 детей занимаются Baby Tennis в детских садах. Это, по словам мецената, делается для того, чтобы малыши загорелись и начали заниматься теннисом.

– Способных детей много, и с ними нужно заниматься. В будущем они могут представлять нашу область на республиканском уровне. По моей просьбе федерация предоставила нам мастера спорта по теннису, которая приехала полтора года назад из Беларуси и занимается с нашими детьми. С её помощью ЗКО поднялась в рейтинге республики с 15 места на пятое. Её зарплата составляет миллион тенге и эти деньги ей платит федерация, а не государство. Сейчас общество наверняка считает, что у меня свои какие-то корыстные интересы. Но это не так, я просто патриот своей страны и патриот своего города. Для меня это не бизнес-проект, я на своем бизнесе достаточно зарабатываю. Я лишь хочу, чтобы наши дети занимались замечательным спортом, развивались и добивались успехов, а не бездельничали, - говорит Юрий Ткалун.

У детей Уральска есть потенциал

В данный момент старшим тренером сборной ЗКО по теннису является Ирина Авсиевич из Беларуси. Она профессиональный спортсмен, тренер высшей международной категории. В течение полутора лет тренирует детей. Ирина уверяет, что в Уральске очень много детей со скрытым потенциалом, которые подают большие надежды.