По информации департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО, дольщики ЗКО создали прецендент, когда застройщика обязали не только устранить нарушения, но и выплатить компенсацию.

Департамент торговли и защиты прав потребителей, в результате чего был подан иск в суд.

Иск был подан департаментом торговли ЗКО в защиту прав и интересов 15 потребителей, которые в 2022 году приобрели квартиры у застройщика.

- Отметим, что потребители приобрели жилье у ответчика, несмотря на имеющиеся строительные дефекты, так как субъект предпринимательства обещал устранить все недоработки. Однако обещанные работы по дому не были выполнены. Устные обращения и направление письменной претензии не привели к разрешению вопроса. Потребители обращались в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по данному факту. Уполномоченный орган провел проверку, вынес предписание в адрес ответчика об устранении нарушений, однако оно не было выполнено. В предписании уполномоченного органа было указано всего восемь пунктов имеющихся нарушений, тогда как по факту дефектов по дому намного больше и в иске департамента торговли и защиты прав потребителей эти дефекты были отражены в полном объеме, - рассказали в ведомстве.

Оглашение решения Специализированным межрайонным экономическим судом ЗКО по иску департамента в отношении застройщика состоялось 19 января 2024 года.

- Нашими специалистами были отражены следующие исковые требования. Обязать ответчика завершить строительно-монтажные работы в соответствии с эскизным и рабочим проектами, устранить допущенные нарушения строительных норм в соответствии с эскизным и рабочим проектами, компенсировать каждому заявителю моральный вред, нанесенный его неправомерными действиями, в размере 300 тыс. тенге, а также взыскать с недобросовестного застройщика расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 46 тысяч тенге, - отметила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова.

Судом исковые требования были удовлетворены частично. Суд вынес решение и обязал ответчика устранить нарушения по дому, указанные в акте по результатам проверки и предписании ГАСК, а также взыскать с него в пользу каждого заявителя в счет компенсации морального вреда 100 тысяч тенге, а также сумму госпошлины 46 тысяч тенге.