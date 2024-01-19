В Казахстане с 1 января вступили в действие законодательные поправки об обязательной сдаче отпечатков пальцев прибывших иностранцев. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области дактилоскопировали уже 688 иностранных граждан. Это люди, которые подали заявление на временное и постоянное проживание, а также документирование вида на жительство и удостоверение лица без гражданства. Дактилоскопии подлежат и те граждане, которые получили приглашение визы.

Как отметили в миграционной службе, при прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность.