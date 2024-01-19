15 мая прошлого года бывшего полицейского чиновника Эдика Булатова приговорили за взятку к пяти годам лишения свободы. Тогда дочь подсудимого и его защитница Наргиза Булатова отметила, что они подадут апелляционную жалобу. 24 ноября прошло апелляционное судебное заседание под председательством судьи Азата Избасарова и судей коллегии Гизатоллой Кырыкбаевым и Ниязбеком Дилдабековым. Тогда адвокат Булатова Руслан Шагатаев озвучил заявление об отводе судебной коллегии, так как заранее подготовленное решение суда ЗКО попало в руки осуждённому. Сегодня, 19 января, состоялось второе апелляционное заседание по делу Булатова, только в другом составе судебной коллегии: под председательством судьи Утешева, судей Маликова и Акбаева. Руслан Шагатаев заявил шесть ходатайств, в которых он просил провести апелляционное заседание в присутствии осужденного. Истребовать дело из департамента КНБ, чтобы суд убедился, что Карпов проходил по делу помощником. Назначить две экспертизы: почерковедческую и судебно-филологическую. Булатов установил, что в документах о присяге стоит не его подпись. Более того, это является отягчающим обстоятельством по делу. Прокурор просил суд поддержать ходатайство только по документам о медицинских показаниях состояния здоровья Булатова. Шагатаев заявил в суде, что получение взятки и покровительство Булатова по делу судом первой инстанции не доказали. Он просил суд ещё раз исследовать уголовное дело и смягчить наказание осужденному. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда ЗКО от 19 января этого года приговор в отношении Булатова оставили без изменения.