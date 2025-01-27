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Социум

В Казахстане снизятся цены на лекарства и медизделия

В 2024 году антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в деятельности национального центра экспертизы лекарств и медизделий (НЦЭЛС). Ранее проведенный анализ в «СК-Фармация» выявил серьезные риски, связанные с завышением стоимости закупок.
Арайлым Усербаева
В Казахстане снизятся цены на лекарства и медизделия

В 2024 году антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в деятельности национального центра экспертизы лекарств и медизделий (НЦЭЛС). Ранее проведенный анализ в «СК-Фармация» выявил серьезные риски, связанные с завышением стоимости закупок.

– Как установлено, это напрямую связано с деятельностью НЦЭЛС. Основные риски – закрытость информации о затратах и наценках поставщиков, раздробленность информсистем, отсутствие механизма перепроверки сведений. Приказы Минздрава позволяли формировать цены на лекарства за счет необоснованных наценок по транспортным расходам поставщика, затратам на маркетинг и оценку качества. Все это приводило к тому, что стоимость лекарств с момента их регистрации до поступления на полки аптек увеличивалась более, чем в два раза.  В итоге сверхприбыли получали крупные фармкомпании, - сообщили в антикоррупционной службе. 

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Таким образом, агентство внесло рекомендации по исключению необоснованных наценок и внедрению единой информсистемы мониторинга. Более того, в стране уже создали рабочую группу по цифровизации системы ценообразования в этой сфере. На сегодня уже внесли поправки в три приказа министра здравоохранения, касающиеся предельных цен и порядка закупа. В итоге исключены необоснованные наценки, что положительно скажется на снижении цен на отдельные лекарства.

Кроме того, по всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищений.

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