В Казахстане вдвое снизилось число судебных процессов с участием присяжных

В первом полугодии 2026 года в суды Казахстана поступило более одного миллиона дел и материалов. Основная динамика зафиксирована в гражданском секторе и изменении подходов к уголовным наказаниям.

За первые шесть месяцев 2026 года в суды страны поступило более 1 млн дел и материалов. По данным пресс-службы Верховного суда, этот показатель на 13,7% превышает данные аналогичного периода 2025 года.

Уголовная практика и работа присяжных

В уголовном судопроизводстве наблюдаются изменения, связанные с поправками в Уголовный кодекс.

- После поправок в Уголовный кодекс вдвое сократилось число дел, которые рассмотрели присяжные (с 130 до 68). Вместе с тем чаще стали применять наказания в виде штрафов и общественных работ - 22,9% (21,8% в 2025 году), - говорится в сообщении.

Дополнительно зафиксированы следующие показатели:

Количество поступивших уголовных дел снизилось на 1,9% (с 17,5 тыс. до 17,2 тыс.).

Число осужденных сократилось на 3,1% (с 15,7 тыс. до 15,2 тыс.).

Уровень удовлетворения ходатайств о санкционировании содержания под стражей изменился с 63,4% до 60,1%.

Статистика гражданских и административных дел

В гражданском судопроизводстве зафиксирован рост числа поступивших дел на 73%. При этом суды завершили рассмотрение 380 тыс. дел (в 2025 году - 304 тыс.), вынеся 206 тыс. решений. Использование механизмов примирения сторон позволило завершить 47,6% "медиабельных" дел соглашением.

В административном секторе ситуация выглядит следующим образом:

Количество дел об административных правонарушениях сократилось на 6,2% (с 211,8 тыс. до 198,8 тыс.).

Объем административных исков к госорганам вырос на 14% (с 17,1 тыс. до 19,5 тыс.).

Удовлетворяемость таких исков составила 59%.

Подводя итоги, председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев поставил задачу обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел. В числе приоритетов - соблюдение баланса прав собственников и социальных гарантий граждан, а также оперативное решение споров, включая вопросы, связанные с выборами в Курултай.