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Социум

В Казахстане впервые отмечают День тазы и тобета: чему посвящен новый праздник

Сохранение и популяция национальных пород собак находятся на особом контроле у президента.
Варвара Тыщенко
В Казахстане впервые отмечают День тазы и тобета: чему посвящен новый праздник
Фото: стоп-кадр из видео t.me/AibekSmadiyar

В Казахстане 3 сентября официально учрежден новый праздник - День тазы и тобета, о чем напомнил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров. Событие подчеркивает глубокую историческую связь казахстанцев с национальными породами собак, которые веками сопровождали человека на просторах Великой степи.

Представитель главы государства отметил, что сохранение и популяция этих уникальных животных находятся на особом контроле у президента. За последние годы в стране проведена масштабная работа: принят профильный закон, Казахстан вошел в Международную кинологическую федерацию, а порода тазы получила официальное признание на мировой арене.

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- Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание сохранению, развитию и международному продвижению тазы. По его поручению за последние годы в этой сфере проделали большую системную работу. Приняли закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород. Республика стала полноправным членом Международной кинологической федерации. В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан официально закреплён страной происхождения этой породы, - написал Айбек Смадияров.

Сегодня отечественные породы уверенно заявляют о себе на престижных мировых выставках, а число заводчиков растет с каждым годом. Кроме того, в стране подходит к концу строительство современного Национального центра казахских пород собак, который станет главной площадкой для их дальнейшего изучения и разведения.

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