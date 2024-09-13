Средства предназначены для министерства водных ресурсов и ирригации и пойдут на покупку оборудования и оплату исследований.

В Казахстане выделили 576 млн тенге на прогнозирование паводка

Власти Казахстана выделили средства на батиметрические исследования для прогнозирования паводков, сообщает пресс-служба правительства. На эти цели потратят 576 миллионов тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства предназначены для министерства водных ресурсов и ирригации и пойдут на покупку оборудования и оплату исследований.

— В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу «Су метрология» РГП на ПХВ «Казводхоз» на проведение батиметрических съемок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны. Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения, — сообщили в правительстве.

Полученные данные передадут в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» для включения в систему прогнозирования и моделирования паводков.