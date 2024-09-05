В ЗКО завершено строительство жилья для всех пострадавших от паводка

Согласно информации акимата области, было построено 775 единиц жилья: 375 в Уральске и 400 в районах области. Дополнительно было приобретено 2 100 единиц жилья на первичном и вторичном рынках, благодаря средствам спонсоров. Ранее глава региона Нариман Турегалиев поручил подрядным организациям завершить строительство и ввести дома в эксплуатацию до начала осени.

Первого сентября в поселке Деркул было выдано 103 дома, а в поселке Зачаганск — 80 домов. На сегодняшний день 192 семьи, чье единственное жилье было затоплено, получили новые дома. Последними были сданы 90 домов, построенных в Каратобинском районе.



