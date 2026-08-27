В Казахстане заблокировали сомнительные траты на медицину и частные школы

В рамках выполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева Правительство перевело систему контроля за государственными расходами на цифровые рельсы. Цель реформы в том, чтобы заблокировать сомнительные финансовые операции до того, как деньги фактически перечислят поставщикам, полностью отказавшись от проверок постфактум, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Передача Фонда соцмедстрахования в ведение Министерства финансов и запуск алгоритмов антифрода позволили за первое полугодие заблокировать дефектные заявки медорганизаций на 4 млрд тенге. Сейчас в Астане на базе 207 клиник проходит тестирование платформа Qalqan, автоматизирующая все процессы от планирования до оплаты медицинских услуг. При этом сами граждане подключаются к контролю: факт приема у врача теперь подтверждается через QR-код в eGov Mobile, а в скором времени появится «электронный финансовый паспорт пациента».

В сфере образования масштабные изменения вызвал резкий рост сектора: если в 2020 году в стране работали 203 частные школы, то к 2025 году их число выросло до 745. Для исключения приписок подушевое финансирование перевели на платформу e-Qazyna с автоматической сверкой данных через электронные журналы, что сберегло 8 млрд тенге за четыре месяца.

Кроме того, сквозной цифровой аудит выявил 145 частных школ, принимавших детей в коттеджах, офисах и бывших промзонах. С 1 января 2027 года государственное финансирование таких объектов полностью прекратится, если собственники не приведут помещения в соответствие с официальными градостроительными и санитарными нормами.