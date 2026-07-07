В Казахстане задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студентов и рабочих

В полицию доставили 10 человек, четверых из которых арестовали.

Масштабную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы провели в городах Аксу и Экибастузе Павлодарской области, сообщает Polisia.kz. Полицейские задержали лиц, которых подозревают в систематическом вымогательстве средств у местных жителей.

По версии следствия, предполагаемые участники группы запугивали людей физической расправой, вынуждая передавать им деньги. В список тех, от кого требовали выплаты, попали студенты учебных заведений и сотрудники крупных промышленных предприятий региона.

- По фактам вымогательства возбудили уголовные дела. В полицию доставили 10 человек, четверых из которых арестовали. Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений, - заявил заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона Диас Кадыров.

В ходе проведенных обысков оперативники обнаружили у задержанных мобильные телефоны, наличность, банковские карты и другие вещественные доказательства. Транспортные средства, предположительно использовавшиеся фигурантами, изъяты и помещены на спецстоянку. В настоящее время полиция выясняет, причастны ли эти лица к другим аналогичным эпизодам.

