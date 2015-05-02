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В Казахстане алиментщиков ищут через интернет

Об этом сообщает "Радиоточка" со ссылкой на сайт комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК. Фото с сайта комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК На этом сайте появился специальный сервис, где опубликованы фотографии должников по алиментам. Рубрика «Их разыскивают дети» предоставляет сведения о лицах, которые имеют задолженность по уплате алиментов и объявлены в розыск. Сейчас можно посмотреть данные 50 неплательщиков алиментов, причем среди должников есть три женщины. «По закону миграционная полиция предоставляет эти сведения в разрез
Marat
В Казахстане алиментщиков ищут через интернет
Об этом сообщает "Радиоточка" со ссылкой на сайт комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК.
Фото с сайта комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК
Фото с сайта комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК
 Фото с сайта комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК На этом сайте появился специальный сервис, где опубликованы фотографии должников по алиментам. Рубрика «Их разыскивают дети» предоставляет сведения о лицах, которые имеют задолженность по уплате алиментов и объявлены в розыск. Сейчас можно посмотреть данные 50 неплательщиков алиментов, причем среди должников есть три женщины. «По закону миграционная полиция предоставляет эти сведения в разрезе каждого лица – (карточка - человек). Мы сверяемся с базой данных юстиции, забираем фотографии и выкладываем на сайт. Вторая цель - это уведомление самих женщин – взыскателей, что ее бывший муж в розыске, и что определенная работа государственными органами ведется», - прокомментировали "Радиоточке" разработчики сервиса.

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