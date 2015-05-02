В Казахстане алиментщиков ищут через интернет

Об этом сообщает "Радиоточка" со ссылкой на сайт комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК. Фото с сайта комитета по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры РК На этом сайте появился специальный сервис, где опубликованы фотографии должников по алиментам. Рубрика «Их разыскивают дети» предоставляет сведения о лицах, которые имеют задолженность по уплате алиментов и объявлены в розыск. Сейчас можно посмотреть данные 50 неплательщиков алиментов, причем среди должников есть три женщины. «По закону миграционная полиция предоставляет эти сведения в разрез