В стране будут стабилизированы цены на сжиженный газ для заправки автотранспорта на период действия ЧП путем введения государственного регулирования, что в свою очередь снизит затратную часть в потребительской корзине у населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министерству энергетики было поручено совместно с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.
Если ранее цены на сжиженный нефтяной газ с АГЗС регулировались рынком, то после введения чрезвычайного положения Министерством энергетики совместно с акиматами регионов был произведен анализ минимальных и максимальных цен на всех 2165 автогазозаправочных станциях. Установлены предельные цены, которые будут регулироваться государством. Ценообразование в каждом регионе зависит от логистических расходов, географической близости заводов, количества АГЗС, потребителей и т.д. В целомсредние цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане будут снижены на 8%.
Помимо этого, были применены и другие меры. К примеру, была снижена отпускная цена сжиженного нефтяного газа с парка хранения АНПЗ с 62 тысяч до 56 тысяч тенге за тонну.
Реализация данного приказа позволит стабилизировать цены на сжиженный нефтяной газ для заправки автотранспорта на период действия ЧП путем введения государственного регулирования, что, в свою очередь, снизит затратную часть в потребительской корзине у населения.
Совместный приказ размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов от 1 апреля 2020 года.
В настоящее время совместный приказ утвержден и направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 453, вылечились 29 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
