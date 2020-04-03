Управление здравоохранения не подтвердило  информацию о заболевшем Covid-19 персонале областной больницы, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД".Шесть руководителей медучреждений ЗКО занимают свои посты более 10 лет Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, информация, распространяемая в социальных сетях о том, что ​ жительница Кызылкугинского ​ района ​ стала источником инфекции для 100 человек медицинского персонала и пациентов, является недостоверной.​ - В числе контактных в ​ областной больнице ​ у 28-летней женщины было только 27 ​ человек , из них Covid-19 ​ заразились лишь двое – это медсестра и пациент. 25 человек пациентов и персонала изолированы и находятся на карантине, - ​ уточнили в управлении здравоохранения Атырауской области.​ Отметим, что за распространение недостоверной информации нарушитель будет наказан ​ по ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». ​ Ему ​ грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. ​