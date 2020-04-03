Все было обработано специальным хлорсодержащим средством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Масштабная дезинфекция от короновируса прошла в исправительных учреждениях Атырауской области Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области. - Был заключен договор с одним из ТОО в Атырау для полной обработки дезинфицирующим средством учреждений УИС Атырауской области. Все общежития, столовые, производственные объекты, санчасти и другие территории были обработаны специальным хлорсодержащим средством для исключения распространения вируса в учреждениях,- сообщили в пресс-службе Департамента. На територии Атырауской области расположены три учреждения УИС, в которых отбывают наказание более 500 осужденных и подследственных. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Масштабная дезинфекция от короновируса прошла в исправительных учреждениях Атырауской области Масштабная дезинфекция от короновируса прошла в исправительных учреждениях Атырауской области Масштабная дезинфекция от короновируса прошла в исправительных учреждениях Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.