Пошивом масок занимаются 29 осужденных учреждения РУ-170/3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1500 масок в день шьют заключенные в Уральске В ДУИС по ЗКО был организован пошив средств индивидуальной защиты в учреждениях уголовно-исполнительной системы ЗКО. Ежедневно 1500 медицинских масок шьют осужденные. – Не остались в стороне в это трудное для страны время люди, находящиеся в местах лишения свободы. Для организации производства медицинских масок в учреждении РУ-170/3 был выделен производственный цех. Работа ведется в две смены, готовность к работе выразили 29 осужденных. За один день швейный цех сдает 1500 масок. Масками нашего производства были обеспечены в первую очередь все осужденные содержащиеся в учреждениях УИС ЗКО, а также сотрудники департамента полиции ЗКО, – рассказали в пресс-службе ДУИС ЗКО. По словам осужденных, работающих в швейном цеху, они с радостью приняли предложение администрации принять участие в пошиве медицинских изделий. – В такой сложный период каждый, кто может, обязан оказать посильную помощь. Нам эта работа в радость, мы понимаем, что наши изделия могут спасти кому-то жизнь. Поэтому подходим к работе со всей ответственностью и готовы при надобности увеличить норму выпуска, – говорят отбывающие наказание. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 460, вылечились 29 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    