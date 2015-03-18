В Казахстане обнародован список временно закрытых вузов

Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru В Казахстане по представлению прокуратуры приостановлена лицензия 18 высших учебных заведений, которые не отвечают предъявляемым требованиям. Сегодня стало известно, какие именно 18 вузов временно перестанут обучать студентов. Прокуроры огласили список университетов, институтов и академий, которым приостановили лицензии, сообщает телеканал КТК. В него среди прочих попали алматинская Академия экономики и права, Университет иностранных языков и деловой карьеры, шымкентский университет "Мирас", столичный университет "Астана", карагандинский "Болашак", Аты