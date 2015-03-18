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В Казахстане обнародован список временно закрытых вузов

Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru В Казахстане по представлению прокуратуры приостановлена лицензия 18 высших учебных заведений, которые не отвечают предъявляемым требованиям. Сегодня стало известно, какие именно 18 вузов временно перестанут обучать студентов. Прокуроры огласили список университетов, институтов и академий, которым приостановили лицензии, сообщает телеканал КТК. В него среди прочих попали алматинская Академия экономики и права, Университет иностранных языков и деловой карьеры, шымкентский университет "Мирас", столичный университет "Астана", карагандинский "Болашак", Аты
Marat
В Казахстане обнародован список временно закрытых вузов
Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru
Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru
 Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru В Казахстане по представлению прокуратуры приостановлена лицензия 18 высших учебных заведений, которые не отвечают предъявляемым требованиям. Сегодня стало известно, какие именно 18 вузов временно перестанут обучать студентов. Прокуроры огласили список университетов, институтов и академий, которым приостановили лицензии, сообщает телеканал КТК. В него среди прочих попали алматинская Академия экономики и права, Университет иностранных языков и деловой карьеры, шымкентский университет "Мирас", столичный университет "Астана", карагандинский "Болашак", Атырауский инженерно-гуманитарный институт. Всего, как сообщили журналистам КТК в Генпрокуратуре, в черный список попали шесть частных высших учебных заведений Алматы, четыре – Южного Казахстана, два астанинских вуза, два – из Кызылординской области и еще четыре – из других регионов. Лицензии у всех приостановлены сроком до шести месяцев. Прокуроры заявляют, что в этих заведениях не хватает учебной литературы, квалификация некоторых преподавателей низкая, а программы не соответствуют требованиям. Но если руководители вузов устранят все нарушения, учреждения смогут спокойно продолжать свою работу. В противном случае им грозит закрытие. Список вузов, которым приостановили лицензию: Казахская автодорожная академия им. Л.Гончарова Академия экономики и права Университет иностранных языков и деловой карьеры Казахская инженерная, финансово-банковская академия Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева Академия экономики и статистики Университет "Мирас" Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов Региональный социально-инновационный университет Шымкентский университет Университет "Астана" Университет "Туран-Астана" Гуманитарно-технический институт "Акмешит" Казахско-китайский институт Академия экономики и права им. У.Джолдасбекова (Алматинская область) Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет Карагандинский университет "Болашак" Атырауский инженерно-гуманитарный институт

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