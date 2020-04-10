самопознанию;

художественному труду;

музыке;

физической культуре;

основам предпринимательства и бизнеса;

графике и проектированию;

обществу и религии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Итоговая аттестация – это экзамены, которые сдают ученики выпускных классов. С учётом оценок за аттестацию выставляют годовые. Но в этом году из-за режима чрезвычайного положения во всех школах Казахстана отменили итоговую аттестацию в 9-11 классах. - Мы приняли решение, что итоговая аттестация 9-11 классов будет проводиться на основе годовых оценок. Самих экзаменов не будет. На основе текущих оценок будут выставлять годовую. Оценка эта пойдёт в аттестат. Наши 11-классники получат аттестаты. Многие страны отменили итоговые экзамены и мы также решили, – сказал на онлайн-конференции министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. В четвёртой четверти суммативное оценивание за раздел (СОР) будут проводить один раз, хотя раньше их было несколько за четверть почти по каждому предмету. Срок установили. При этом СОРа не будет по:Поскольку контрольную работу ученики будут писать дома, учитель должен указать конкретную дату для сдачи. Суммативное оценивание за четверть

Количество суммативных работ в 1-10 классах:

одно суммативное оценивание за раздел – до 8 мая;

одно суммативное оценивание за четверть – до 22 мая.

Количество контрольных работ в 11 классе:

продолжительность занятия по одному предмету не указывается, она зависит от достижения целей обучения;

ученик сам выбирает график обучения;

ученик выполняет задания в удобное для себя время;

в электронный дневник не будет вноситься информация о посещаемости.

видеообъяснение нового учебного материала – 6 минут;

2-3 вопроса для закрепления материала – 1 минута;

2-3 учебных задания для закрепления материала – 1 минута;

1-2 дополнительных цифровых ресурса по теме – 1 минута;

ссылки на дополнительные ресурсы для самостоятельного изучения – 1 минута.

Телеуроки проводятся только по некоторым обязательным предметам, которые ученики должны изучить. Для каждого класса свой перечень. Телеуроки не сняли по таким предметам как музыка, художественный труд, физкультура, НВП. Учителя-предметники могут разработать свои программы. Например:

учитель НВП может разработать комплекс физических и строевых упражнений для выполнения дома;

учитель музыки – перечень музыкальных произведений, которые необходимо прослушать;

учитель художественного труда – инструкции по изготовлению поделок, макетов и др. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

одна самостоятельная работа – до 8 мая; одна контрольная работа – до 22 мая.Занятия по всем учебным предметам должны проводиться согласно учебному плану школ, включая физкультуру, художественный труд и так далее. Но в дистанционном обучении нет строгого расписания, поэтому занятия проводятся по гибкому графику:Ученик и родители ежедневно, кроме выходных, должны быть на связи с учителями-предметниками и классным руководителем. При этом МОН запрещает требовать от родителей фото- и видеоматериалы, подтверждающие выполнение заданий. Телеуроки транслируют пять дней в неделю на телеканалах "Балапан" и "Ел арна", каждый длится 10 минут. Так должна выглядеть его структура: