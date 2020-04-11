Таким образом, на 11 апреля в Казахстане число заболевших составляет 840, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай заражения Covid-19 зарегистрировали в Алматинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано еще 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из них, в г. Нур - Султан - 1, в г. Алматы - 5, в Атырауской области - 11, в Кызылординской области - 11. Всего в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 229, в Алматы – 128, в Кызылординской области - 116, в Акмолинской области - 61, в Карагандинской области - 61, в Атырауской области - 59, в Жамбылской области - 46, в Туркестанской области - 35, в г. Шымкент - 31, в СКО - 25, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 10, в Мангистауской области - 9, в ВКО - 6, в ЗКО - 6, в Павлодарской области - 4, в Костанайской области - 3. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 11 апреля вылечились 64 человека, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.