По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +13 градусов, ночью +2. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла, ночью +6. В Актобе днем 16 градусов выше нуля, ночью столбик опустится до -2 градусов. 13 градусов тепла днем и 7 градусов тепла ночью ожидается в этот день в Актау.