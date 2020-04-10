Скриншот с видео На видео снято, как пятеро детей, бегают на крыше 9-этажного дома по адресу: микрорайон Кунаева, 55. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что вызов на пульт "102" поступил в 16.44. - Когда полицейские приехали на место, на крыше никого не было. Сейчас инспектор по делам несовершеннолетних находится на месте. После того как инспекторы установят личности детей, забравшихся на крышу, родители будут привлечены к ответственности по ст. 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, что данная статья влечет наказание в виде предупреждение или штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. hHuPk8OHsMU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.