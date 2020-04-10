Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РСК Атырауской области, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Силами пожарной части ПАСЧ -16 ФАО «Өрт сөндіруші» в 11.27 возгорание было полностью ликвидировано. - Жертв и пострадавших нет. Завод работает в штатном режиме. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме, - сообщили в РСК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.