В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что утонул 22-летний пассажир автомобиля "Ниссан Премьера". - В районе поселков Январцево и Красноармейское на степной дороге 26-летний водитель, управляя автомашиной марки «Ниссан Премьера», не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль упал в реку Урал. В результате ДТП 22-летний житель Уральска не смог выбраться из автомашины и утонул. Тело было извлечено из воды и направлено на СМЭ в г.Уральск, - рассказал пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".