В городе за последний месяц резко подскочила цена на лимон, чеснок и имбирь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Лимон стал дороже мяса в Актобе Приобрести их в Актобе можно только на двух рынках и в сети супремаркетов, остальные объекты торговли закрыты. С 6 апреля в областном центре ввели карантин в связи с распространением коронавируса. Въезды в город закрыли еще 31 марта в связи принятыми ограничительными мерами. Это сразу отразилось на ценах, некоторые продукты подорожали в несколько раз. К примеру, лимон в сети супермаркетов стоит уже 2250 тенге, со скидкой, действующей по 10 апреля, его можно приобрести за 1499 тенге. Чеснок стоит более 2000 тенге, имбирь, который в народе наделили свойством, повышающим иммунитет, и защищающим от коронавируса, дошел до 7 тысяч тенге за килограмм. - Лимон, имбирь не входят в список социально-значимых продуктов, на которые установлена предельная цена. Их не выращивают в Казахстане, стоимость этих продуктов на совести предпринимателя, - ответил на вопрос пенсионерки, которая жаловалась, что лимон стал дороже мяса, замруководителя Актюбинского управления сельского хозяйства Асылхан Аптиев. Он общался с жителями в прямом эфире в социальной сети. – Некоторые торговцы подняли цены, пользуясь сегодняшней ситуацией, наверное, с ними тоже надо поработать. Депутаты, горсорганы отслеживают цены на 19 социально-значимых продуктов, куда входят мясо, рис, яйцо, хлеб и другие продукты. 80% из них производят у нас в области,- сказал Асылхан Аптиев. По данным региональной палаты палаты предпринимателей в закрытом на карантин Актобе жители скупают ежедневно 1300-1500 тонн овощей. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человек, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.