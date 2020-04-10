Потерпевший Олжас Аубакиров Заместитель руководителя управления полиции Уральска Нурлан Бисенов рассказывает, что в последнее время в городе совершается все больше случаев интернет-мошенничеств. Так, на днях очередной жертвой стал житель Уральска Олжас Аубакиров. Мужчина разместил объявление о продаже машины на сайте kolesa.kz. - Позвонил покупатель и попросил приостановить продажу, сказал, что хочет перекинуть задаток, чтобы я машину кому-нибудь другому не продал. Я согласился. Они попросили скинуть номер и фото карты. Я скинул им, они (мошенники - прим. автора) звонят и говорят, что не получается перевести деньги, и попросили кинуть фотографии карты с двух сторон и фото удостоверения личности. Я по своей глупости скинул. Потом заметил, что с моего счета списались деньги, более 400 тысяч тенге. Хотел заработать, а попался на уловку, - рассказал Олжас Аубакиров. После того, как мужчина увидел, что с его карты сняли деньги, он сразу же стал звонить на номер "покупателя", однако он был не доступен. - Хотелось бы попросить и предупредить жителей нашего города, чтобы они были более предусмотрительными, не передавали другим людям свои личные данные и фото карточек. Порядка 70 подобных случаев зафиксировано в городе, общий ущерб составляет от 5-10 тысяч до миллиона тенге, - сообщил Нурлан Бисенов. - Потерпевшие становятся жертвами мошенников из-за собственной беспечности и жажды наживы. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Всегда нужно проверять, кому вы даете свои данные. Также замруководителя управления полиции рассказал, что на днях произошел еще один подобный случай. - На днях к нам обратилась жительница Уральска, которая рассказала, что к ней в соцсети "ВКонтакте" обратилась ее знакомая и попросила в долг 25 тысяч тенге. Потерпевшая, не переспросив, не перезвонив, не убедившись, тот ли это человек спрашивает деньги, перечислила деньги на счет, который она указала. Через некоторое время злоумышленник попытался еще раз получить деньги, то есть еще раз попросил деньги. Только тогда потерпевшая написала в WhatsApp с вопросом, зачем ей такая сумма и что случилось. Эта знакомая сразу же перезвонила и сказала, что денег не просила. Тогда стало ясно, что потерпевшую обманули. Стало ясно, что что мошенник создал фейковую страницу, - рассказал Нурлан Бисенов. По его слова потерпевшая также потеряла деньги из-за собственной беспечности. - Нужно перепроверять, переспрашивать, не обращаться в сомнительные интернет-магазины. Такие виды мошенничества сейчас процветают и становятся все более изощренными. У нас создана специальная группа, которая занимается расследованием таких преступлений. Но это требует времени, усилий и выезда в другие регионы. В основном эти люди действуют в других регионах Казахстана и даже России, - заключил Нурлан Бисенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.