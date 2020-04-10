Есть два варианта продлить инвалидность для людей с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала заместитель руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по ЗКО Ардак Муканова, в режиме чрезвычайного положения выплаты по инвалидности будут автоматически продлены.
- Те, кому нужно продлить инвалидность, могут это сделать электронно через Egov.kz в период режима ЧП или же после окончания режима ЧП как осуществляли это ранее, - отметила Ардак Муканова.
Особенности порядка оказания государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты» на период чрезвычайного положения
Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты проводится отделами МСЭ заочно на срок не более одного года с контрольным осмотром освидетельствованного лица в течение шести месяцев с даты установления инвалидности.
Лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида, продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения.
Особенности порядка осуществления выплат государственного социального пособия по инвалидности и социальной выплаты на случай утраты трудоспособности на период чрезвычайного положения.
Лицам, являющимся получателями государственного социального пособия по инвалидности и (или) социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, выплаты на период чрезвычайного положения осуществляются по установленной ранее группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности по месяц окончания действия режима чрезвычайного положения, включительно.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человек, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
