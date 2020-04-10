Сегодня, 10 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Услуги с применением ЭЦП временно недоступны в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент РК отметил, что с переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность так называемого стресс-теста. - Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась». В E-gov также наблюдались перебои, - пояснил глава государства. Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что в поствирусный период следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства. - С учетом нового опыта Госпрограмму «Цифровой Казахстан» следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат, - заявил в своем выступлении президент РК.- Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими. Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    