Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам главы государства, жесткие карантинные меры дали свой результат.
- Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алматы стабилизировался. В то же время ситуация с социальным благополучием казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает оставаться непростой, сложной. 15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов, - приводит слова Касым-Жомарта Токаева Ак Орда.
- В противном случае мы «опрокинем» ситуацию, эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы МСБ и даже всей экономики утратят свое значение.
Президент поручил правительству в тесной координации с акимами провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны.
- Соответствующие предложения уже прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача – соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы. Акиматы должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах. Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку таких рабочих мест. Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий. В этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов – все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест нужно проводить. Но предприятия точечно будем выводить на рабочий режим, - сказал Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что здоровье наших граждан – это абсолютный приоритет. - В нашей общей работе необходимо исходить именно из этого. Забегание вперед, шапкозакидательство чреваты рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для будущего страны.
Он отметил, что требуется слаженная работа внутри Правительства, а также взаимодействие Правительства с акимами. Также президент потребовал от исполнительной власти вдумчивости при разработке и принятии решений, абсолютной исполнительности при выполнении поручений.
- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших граждан за понимание, терпение и стойкость. Отдельное спасибо адресуется деятелям культуры. Словом и делом они помогают казахстанцам. С удовольствием наблюдаю за ходом общенационального проекта «Звезда на карантине». Оригинальное и полезное начинание. В целом, кризисная ситуация, а также наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования деятельности ведомств, а также усиления координации между Центром и регионами.Нам следует обратить внимание и на проблемы коммуникаций, обратной связи между властными структурами и гражданами страны. Это лишь один из уроков кризиса. Таких уроков немало. Не лишним будет сказать, что даже развитые страны делают выводы, увидев свои недостатки. Потому что никто не был не готов к пандемии, - сказал президент.
