Иллюстративное фото из архива "МГ" - Правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства. Вопрос получения платежных карт является одним из самых острых. Неготовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы госорганов. Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается, - сообщил Касым-Жомарт Токаев. Президент утверждает, что это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей. Он поручил в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт. - Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в связи с введением чрезвычайного положения. Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию, - заявил президент РК.