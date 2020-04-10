Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 апреля в редакцию "МГ" обратился житель села ЗКО, который возмущен отношением медиков района к своей дочери, которая прибыла 18 марта из Нур-Султана. - Как только началась обстановка с коронавирусом, наша дочь вернулась домой. 23 марта оттуда же приехала племянница. Спустя несколько дней после их прибытия в доме, где они жили в Нур-Султане, нашли двух зараженных коронавирусом, дом оцепили и поместили под карантин. Главного врача нашего села мы предупредили о ситуации, однако ни к одной из девочек не пришли медработники и даже температуру не измерили. Хотя моя дочь была с кашлем и повышенной температурой. Вот такое у нас отношение. Нам лишь передали 25 марта уведомление, что дочь должна находиться дома на самоизоляции, - возмущается отец студентки. Мужчина считает, что после приезда дочери медики должны были незамедлительно взять анализы у всех членов семьи и поместить их под домашний карантин. - Хорошо, что мы понимаем всю серьезность ситуации и действительно находимся только дома. Но есть еще девушки, которые приехали из столицы, их также никто не проверял, они продолжают ходить в магазины, то есть ведут обычный образ жизни. Почему все санитарные меры у нас только на бумажках? Где настоящий контроль за прибывшими? - задается вопросом мужчина. В день обращения сельчанина редакция "МГ" запросила информацию о сложившейся ситуации в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО. Однако до сегодняшнего дня ответа от пресс-службы департамента получить не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.