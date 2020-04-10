Фото предоставлено департаментом полиции Актюбинской области Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, вчера, 9 апреля, в 16.00 вышла из дома и не вернулась 10-летняя Ульяна Каныгина, проживающая в многоэтажном доме по улице Рыскулова. - Девочка вышла во двор поиграть и не вернулась. В тот же день отделом криминальной полиции УП Актобе были начаты мероприятия по розыску пропавшей девочки, дана ориентировка пропавшей всему личному составу. К поискам также подключились волонтеры. Однако утром 10 апреля на пульт "102" поступило сообщение от актюбинцев, которые заявили о найденной девочке. Полицейские, выехав на место вызова, нашли разыскиваемую девочку в целости и сохранности, - пояснили в ведомстве. Как оказалось, девочка в тот день вышла поиграть с детьми во двор и ушла дальше, в соседний квартал, там же познакомилась в новыми друзьями. Стало темно, и ее друзья, расходясь по домам, позвали ее к себе, потому что она была одна. Девочка пошла к ним, а затем заночевала там. На утро родители ее друзей позвонили в полицию, сообщив, что у них заночевала девочка, а родители ее не ищут. Департамент полиции Актюбинской области настоятельно рекомендует актюбинцам не выпускать детей одних во двор без присмотра, максимально придерживаться режима карантина и не выходить из дома без надобности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.