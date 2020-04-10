Только за 9 апреля через ЗКО транзитом проехал 391 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 апреля, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, где главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что только за вчерашние сутки нашу границу транзитом пересекли 391 человек. -  Все эти люди прошли проверку через тепловизор, им провели термометрию, анкетирование. Из них у двоих была выявлена коронавирусная инфекция. Акиматом определены места, где транзитные авто могут заправиться, а далее, не заезжая в город, обязаны покинуть нашу область. Все маршруты отработаны и обговорены с дорожной полицией. Просьба к тем, кто работает на АЗС: операторы и кассиры должны соблюдать меры предосторожности, работать в перчатках и масках, - пояснил Мухамгали Арыспаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человек, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.