Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Муханова, запрет на рыболовство введен до определённого промежутка времени. - Очень часто рыболовы-любители задают вопросы об изменениях в правилах рыболовства и сроках запрета в весенний нерестовый период времени по водоёма нашей области. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных введен запрет на любительское рыболовство на реке Урал в пределах ЗКО со всеми пойменными водоемами, это касается стариц, разливов и протоков. Запрет введен с 10 апреля по 15 июня, - рассказала Муханова. На других водоёмах в пределах области нельзя рыбачить с 1 мая по 31 мая. Запрет на отлов раков действует с 1 апреля по 15 июня. - В целях создания зон покоя введен круглогодичный запрет на рыболовство с применением промысловых орудий лова на реке Урал в пределах Западно-Казахстанской области. Также запрещено промысловое рыболовство на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донгелекском и Пятимарском водохранилищах с 1 мая по 15 июня. На озере Шалкар, на реке Большая и Малая Анката, в озерах Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы, в озерах и реках Камыш-Самарской системы - 1 по 31 мая, - добавили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.