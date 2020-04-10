По данным на 10 апреля, в Атырауской области 45 заболевших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" 3 случая зараженных зарегистрированы в г. Атырау. Из них двое женщины в возрасте 23 и 73 лет, один мужчина в возрасте 31 лет. - У всех взяты лабораторные пробы в связи с контактом с коронавирусной инфекцией. По результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.Выявлены лица, контактировавшие с больными, все они взяты под медицинское наблюдение, - сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Госкомиссии. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.