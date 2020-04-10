Медицинский персонал областной инфекционной больницы заранее прошел обучение по диагностике лечения, а также по оказанию интенсивной терапии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказала руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова, об эпидемии коронавирусной инфекции всему миру стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда же мир узнал и о его тяжелом течении и о летальных исходах.
– Наша больница является координатором инфекционной службы области. Мы начали упорно изучать информацию про эту новую инфекцию и про пути распространения. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, и это еще больше подтолкнуло нас к тщательной подготовке к противостоянию. Первая задача, которая стояла перед нами - это подготовить кадровые ресурсы. Мы провели анализ имеющихся специалистов инфекционистов по области и нашего стационара, их уровень квалификации, составили оперативный план обучения и мастер классов по диагностике лечения, оказания интенсивной терапии, обучались протоколам диагностики и лечения по опыту зарубежных коллег и рекомендации и научные разработки нашего минздрава и республиканских координаторов инфекционной службы, - рассказала Надия Ахметова.
Следующим этапом подготовки стало оснащение больницы медицинским оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты для персонала. Проводились ремонтные работы по усилению подачи кислорода во все боксы, оснастили реанимацию аппаратами ИВЛ, мониторами и другими принадлежностями необходимые для оказания помощи пациентам с дыхательной недостаточностью.
– Обеспечили достаточным количеством дезсредств, расходными материалами для проведения лабораторных исследований. Подключили работу хлораторной для обеззараживания канализации. Территорию больницы разделили на два участка. Первый участок предназначался для наших обычных пациентов, второй - для пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы составили график работы персонала всех медицинских и не медицинских, кто и где будет работать. Персонал, который работает с пациентами КВИ, подлежали изоляции, весь административный корпус выделили под общежитие, было организовано пятиразовое питание для персонала, создали все санитарные условия для проживания. Коллектив психологически был готов к работе с особо опасной инфекцией, среди персонала многие имели опыт работы с такими инфекциями, и свой опыт, и моральную поддержку передали персоналу, которые не встречались с такими сложными заболеваниями, - говорит директор областной инфекционной больницы.
Первую пациентку с коронавирусной инфекцией персонал больницы встретил без паники, так как до этого был проведен большой объем работы.
– Наши медицинские работники соблюдают все требования санитарных норм. Лечение назначили с первой минуты госпитализации согласно протоколу утвержденного МЗ РК, постоянно консультировались с координаторами республики и получали одобрения по поводу выбранной тактики лечения и диагностики. Не скрываем, что при госпитализации у пациентов было состояние стресса, страха, сомнение в успехе лечения, но за короткое время они доверились нашему персоналу, врачам, на взаимодоверии продолжили лечение. На сегодня состояние пациентов удовлетворительное, лечение продолжаем, надеемся в скором времени выпишем с выздоровлением, - рассказала Надия Ахметова.
Стоит отметить, что в отделении, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией, работают два инфекциониста, два эпидемиолога, один реаниматолог, пять медсестер, четыре санитарки, два дезинфектора и четыре лаборанта. Они вынуждены носить специальную защитную форму. Они длительное время находятся в костюмах биологической безопасности, в которых тяжело работать и даже дышать. В связи с этим график и длительность работы персонала составлен с учетом этой проблемы.
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Ерлана Муканова, все медицинские работники, задействованные в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией, по распоряжению президента получат положенные надбавки к заработной плате.
– Сокращения штата не планируется, все врачи работают в усиленном режиме по заранее составленному графику, - добавил он.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
