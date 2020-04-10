Медицинский персонал областной инфекционной больницы заранее прошел обучение по диагностике лечения, а также по оказанию интенсивной терапии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В столице и Алматы с 19 марта вводят карантин Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель областной инфекционной больницы Надия Ахметова, об эпидемии коронавирусной инфекции всему миру стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда же мир узнал и о его тяжелом течении и о летальных исходах. – Наша больница является координатором инфекционной службы области. Мы начали упорно изучать информацию про эту новую инфекцию и про пути распространения. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, и это еще больше подтолкнуло нас к тщательной подготовке к противостоянию. Первая задача, которая стояла перед нами - это подготовить кадровые ресурсы. Мы провели анализ имеющихся специалистов инфекционистов по области и нашего стационара, их уровень квалификации, составили оперативный план обучения и мастер классов по диагностике лечения, оказания интенсивной терапии, обучались протоколам диагностики и лечения по опыту зарубежных коллег и рекомендации и научные разработки нашего минздрава и республиканских координаторов инфекционной службы, - рассказала Надия Ахметова. Следующим этапом подготовки стало оснащение больницы медицинским оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты для персонала. Проводились ремонтные работы по усилению подачи кислорода во все боксы, оснастили реанимацию аппаратами ИВЛ, мониторами и другими принадлежностями необходимые для оказания помощи пациентам с дыхательной недостаточностью. – Обеспечили достаточным количеством дезсредств, расходными материалами для проведения лабораторных исследований. Подключили работу хлораторной для обеззараживания канализации. Территорию больницы разделили на два участка. Первый участок предназначался для наших обычных пациентов, второй - для пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы составили график работы персонала всех медицинских и не медицинских, кто и где будет работать. Персонал, который работает с пациентами КВИ, подлежали изоляции, весь административный корпус выделили под общежитие, было организовано пятиразовое питание для персонала, создали все санитарные условия для проживания. Коллектив психологически был готов к работе с особо опасной инфекцией, среди персонала многие имели опыт работы с такими инфекциями, и свой опыт, и моральную поддержку передали персоналу, которые не встречались с такими сложными заболеваниями, - говорит директор областной инфекционной больницы. Первую пациентку с коронавирусной инфекцией персонал больницы встретил без паники, так как до этого был проведен большой объем работы. – Наши медицинские работники соблюдают все требования санитарных норм. Лечение назначили с первой минуты госпитализации согласно протоколу утвержденного МЗ РК, постоянно консультировались с координаторами республики и получали одобрения по поводу выбранной тактики лечения и диагностики. Не скрываем, что при госпитализации у пациентов было состояние стресса, страха, сомнение в успехе лечения, но за короткое время они доверились нашему персоналу, врачам, на взаимодоверии продолжили лечение. На сегодня состояние пациентов удовлетворительное, лечение продолжаем, надеемся в скором времени выпишем с выздоровлением, - рассказала Надия Ахметова. Стоит отметить, что в отделении, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией, работают два инфекциониста, два эпидемиолога, один реаниматолог, пять медсестер, четыре санитарки, два дезинфектора и четыре лаборанта. Они вынуждены носить специальную защитную форму. Они длительное время находятся в костюмах биологической безопасности, в которых тяжело работать и даже дышать. В связи с этим график и длительность работы персонала составлен с учетом этой проблемы. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Ерлана Муканова, все медицинские работники, задействованные в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией, по распоряжению президента получат положенные надбавки к заработной плате. – Сокращения штата не планируется, все врачи работают в усиленном режиме по заранее составленному графику, - добавил он. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 802, вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.