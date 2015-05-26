В Казахстане повысили цены на бензин

26 мая министерство энергетики установило новую предельную цену на бензин марки АИ-92/93. Он подорожал на 9 тенге. Вечером 26 мая на сайте министерства энергетики Казахстана был опубликован приказ министра энергетики РК № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен». Согласно приказу, цена на АИ-92/93 повысится до 108 тенге. Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующих размерах с учетом НДС: дизельное топливо - 99 те