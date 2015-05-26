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В Казахстане повысили цены на бензин

26 мая министерство энергетики установило новую предельную цену на бензин марки АИ-92/93. Он подорожал на 9 тенге. Вечером 26 мая на сайте министерства энергетики Казахстана был опубликован приказ министра энергетики РК № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен». Согласно приказу, цена на АИ-92/93 повысится до 108 тенге. Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующих размерах с учетом НДС: дизельное топливо - 99 те
Анэль Кайнеденова
В Казахстане повысили цены на бензин
26 мая министерство энергетики установило новую предельную цену на бензин марки АИ-92/93. Он подорожал на 9 тенге.
benzin
benzin
 Вечером 26 мая на сайте министерства энергетики Казахстана был опубликован приказ министра энергетики РК № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен». Согласно приказу, цена на АИ-92/93 повысится до 108 тенге. Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующих размерах с учетом НДС: дизельное топливо - 99 тенге за литр; Аи-80 - 89 тенге за литр; Аи-92/93 - 108 тенге за литр. Признать утратившим силу приказ министра энергетики Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года № 67 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», говорится в тексте приказа министра. Также уточняется, что «приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию». Напомним, 21 августа 2014 года в республике были установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, согласно которым дизельное топливо стоило 115 тенге за литр, АИ-80 - 89 тенге за литр; Аи-92/93 - 128 тенге за литр. В декабре прошлого года предельные цена на ГСМ вновь были пересмотрены, на этот раз в сторону уменьшения: дизельное топливо - 107 тенге за литр; Аи-80 - 89 тенге за литр; Аи-92/93 - 109 тенге за литр. Между тем на уральских АЗС цены на бензин марки АИ-92/93 еще не изменились. - Нам пока о повышении цены на бензин ничего не говорили, - рассказали операторы АЗС. Фото Медета МЕДРЕСОВА

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