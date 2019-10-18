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Социум

В Казахстане появится монета номиналом 200 тенге

Монета будет выпущена в обращение Национальным банком Казахстана с 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как уточнили на официальном сайте Нацбанка, выпуск монеты делается с целью повышения качества наличных денег, которые находятся в денежном обращении. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты. - Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет», - сказал директор Департамента наличного денежного обращени
Кристина Кобина
В Казахстане появится монета номиналом 200 тенге
Монета будет выпущена в обращение Национальным банком Казахстана с 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как уточнили на официальном сайте Нацбанка, выпуск монеты делается с целью повышения качества наличных денег, которые находятся в денежном обращении. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты. - Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет», - сказал директор Департамента наличного денежного обращения НБРК Жомарт Кажмуратов. Также представитель Национального банка добавил, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа. Стоит отметить, что планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото из архива "МГ"
номинал монета

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