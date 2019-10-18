В Казахстане появится монета номиналом 200 тенге

Монета будет выпущена в обращение Национальным банком Казахстана с 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как уточнили на официальном сайте Нацбанка, выпуск монеты делается с целью повышения качества наличных денег, которые находятся в денежном обращении. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты. - Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет», - сказал директор Департамента наличного денежного обращени