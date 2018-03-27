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В Казахстане предлагают расширить основания для применения спецсредств и физической силы

Согласно новой поправке в закон, отказ от привода по требованию правоохранительных органов без уважительной причины может стать поводом для применения силы, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральная прокуратура РК на портале "Открытые НПА" опубликовала проект концепции к проекту закона по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Документ будет находится в режиме публичного обсуждения до 9 апреля. Статью 60 "Применение специальных средств и физической силы" закона "О правоохранительной службе" предлагается дополнить новым пу
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В Казахстане предлагают расширить основания для применения спецсредств и физической силы
Согласно новой поправке в закон, отказ от привода по требованию правоохранительных органов без уважительной причины может стать поводом для применения силы, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральная прокуратура РК на портале "Открытые НПА" опубликовала проект концепции к проекту закона по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Документ будет находится в режиме публичного обсуждения до 9 апреля. Статью 60 "Применение специальных средств и физической силы" закона "О правоохранительной службе" предлагается дополнить новым пунктом. В статье сказано, что сотрудники имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приёмы борьбы, а также специальные средства, в том числе наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, принудительную остановку транспорта, водомёты, служебных животных, бронемашины и другие специальные транспортные средства, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан. Помимо существующих восьми оснований для применения силы предлагается добавить девятое. Пункт гласит, что полицейские могут применять силу и спецсредства для "исполнения постановления органа, ведущего уголовный процесс, о приводе в случае отказа доставляемого лица без уважительной причины подчиниться требованиям сотрудника". Другие поправки в Уголовный кодекс предусматривают расширение перечня коррупционных преступлений. Коррупционные преступления – деяния, предусмотренные статьями 189, УК РК – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", 190 – "Мошенничество", 217 – "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", 234 – "Экономическая контрабанда", 361 – "Злоупотребление должностными полномочиями", 366 –"Получение взятки", 367 – "Дача взятки" и другие. По этим статьям преступления, совершённые в особо крупном размере, сейчас не учитываются как коррупционные. Соответственно, по ним не наступают такие уголовно-правовые последствия, как пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе. Поправка исправляет этот пробел. В статье 65 УК РК – "Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием" предлагают исключить возможность освобождения от ответственности за коррупционные преступления. Сейчас положения этой статьи распространяются и на коррупционные преступления. Поправку предложили, чтобы не повторить резонансный случай освобождения от ответственности бывшего президента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" Василия Ни, задержанного при получении взятки в миллион долларов. Поправки в статью 188 УК РК – "Кража" позволят исключить случаи уклонения от ответственности воров. Зачастую они остаются безнаказанными после того, как заглаживают ущерб. По статье 189 УК РК – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" в части 3 предлагается в целях гуманизации снизить срок лишения свободы с 10 до 7 лет лишения свободы. Также в УК предлагают новую статью 345-1 – "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Наказание за это преступление предусмотрено от штрафа до 10 лет лишения свободы. Причиной появления новой поправки стал запрос от депутатов Сената, поступивший в МВД. Они просили усилить ответственность за действия нетрезвых водителей, по вине которых совершено ДТП. Статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса – "Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа" предлагается изложить следующим образом: штраф уплачивается осуждённым в течение срока, установленного приговором. Сейчас на оплату штрафа даётся месяц с возможностью отсрочки на полгода. Также осуждённому хотят предоставить право ходатайствовать перед судом о предоставлении отсрочки уплаты штрафа в случае ухудшения имущественного положения. Эти поправки предложили внести после замечаний, озвученных на заседании совета по правовой политике при Президенте РК.

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