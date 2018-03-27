В Казахстане предлагают расширить основания для применения спецсредств и физической силы

Согласно новой поправке в закон, отказ от привода по требованию правоохранительных органов без уважительной причины может стать поводом для применения силы, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Генеральная прокуратура РК на портале "Открытые НПА" опубликовала проект концепции к проекту закона по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Документ будет находится в режиме публичного обсуждения до 9 апреля. Статью 60 "Применение специальных средств и физической силы" закона "О правоохранительной службе" предлагается дополнить новым пу