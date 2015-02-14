Заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана (АНК) Анатолий Башмаков предложил провести досрочные президентские выборы в стране в ближайшее время. С этой инициативой он выступил на совете АНК в Астане, о чем сообщил в интервью журналу «Vласть». Фото с сайта e-history.kz Фото с сайта e-history.kz «Аргументы такие: у нас, во-первых, две электоральных кампании будут в 2016 году — депутатов мажилиса парламента и президентские выборы, и, естественно, это юридическая неувязка; плюс в 2016 году, по оценкам экспертов, будет пик мирового финансового экономического кризиса», — отметил Башмаков. По его словам, все внимание руководства Казахстана должно быть приковано «к недопущению кризисных проявлений» в экономике, обществе и стране. «А в это время выборы. Поэтому я предложил, чтобы это наслоение смягчить, перенести выборы президента на этот год», — сказал Башмаков. Также зампред АНК заявил, что хочет пресечь бесплодные разговоры о том, кто будет преемником действующего президента страны Нурсултана Назарбаева. «Чтобы не допустить в стране эти экономические, цивилизационные проблемы, лучше доверять человеку с высоким авторитетом», — подчеркнул он. Ассамблея народов Казахстана является совещательным органом, созданным при президенте страны 20 лет назад. У него нет права законодательной инициативы. Тем не менее предложения, озвученные на сессиях, могут оказаться в проектах законов и указов. Нурсултан Назарбаев руководит государством более 20 лет. На последних выборах в 2011 году за него проголосовали более 95 процентов жителей. Президент Казахстана может переизбираться неограниченное количество раз.