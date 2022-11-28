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Социум

В Казахстане проблемные энергообъекты вернут в госсобственность

Такое поручение дал президент. Фото из архива "МГ" Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. - В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям, - написал Желдибай. Президент отреагировал на ситуацию в Экибастузе. В ночь на 27 ноября город остался без тепла и горячей воды. В это время температура воздуха на улице была -31 градус. Из-за разрыва экранных
Дана Рахметова
В Казахстане проблемные энергообъекты вернут в госсобственность
Такое поручение дал президент.
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Без горячей воды останется Уральск на 10 дней
Фото из архива "МГ" Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
- В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям, - написал Желдибай.
Президент отреагировал на ситуацию в Экибастузе. В ночь на 27 ноября город остался без тепла и горячей воды. В это время температура воздуха на улице была -31 градус. Из-за разрыва экранных труб остановился котлоагрегат. На теплосетях выявили 15 повреждений. В городе объявили режим ЧС до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. Желдибай отметил, что инцидент в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города.
- Им будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо, - написал пресс-секретарь президента.
Токаев поручил правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию и привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ТЭЦ президент

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