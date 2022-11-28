В Казахстане проблемные энергообъекты вернут в госсобственность

Такое поручение дал президент. Фото из архива "МГ" Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. - В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям, - написал Желдибай. Президент отреагировал на ситуацию в Экибастузе. В ночь на 27 ноября город остался без тепла и горячей воды. В это время температура воздуха на улице была -31 градус. Из-за разрыва экранных