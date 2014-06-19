Как отметил заместитель председателя агентства по защите прав потребителей Жандарбек БЕКШИН, на сегодняшний день проводятся работы по существенному пересмотру всех механизмов защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения. Одним из самых главных направлений считается защита прав потребителей и информированность населения. - Как говорят, кто информирован, тот вооружен. Раньше у населения не было информации о той или иной некачественной продукции. Сейчас мы работаем на совершенно новом уровне, мы можем работать в плане индикации, то есть, находим в продуктах питания генномодифицированные материалы, мы освоили индикацию таких опасных веществ как дигоксин, меламин и прочих. С 2012 года в Казахстане проводятся исследования продуктов питания и были различные находки. Так, к примеру, последним постановлением мы запретили ввоз и реализацию шпрот. Так как при исследовании оказалось, что эта продукция содержит высокую концентрацию концерагенного вещества первого класса опасности. Причем концентрация превышает допустимую норму в 3-4 раза. Также очень важно для любой домохозяйки знать, что она покупает. Не так давно была запрещена реализация птицы от одного производителя из Белоруссии и четырех российских производителей. В мясе птиц был обнаружен очень опасный возбудитель - сальмонелла, плюс вместо белка птицы на стол потребителям продавалась вода. То есть содержание влаги в мясе птицы в четыре раза превышало допустимые нормы. За счет этого шло удешевление продукции. Вот такие меры с нашей стороны не только улучшат работу в плане безопасности товаров, но и качество товаров, - отметил он.