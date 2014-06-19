bekshinОб этом рассказал сегодня за круглым столом главный санитарный врач РК Жандарбек БЕКШИН. Как отметил заместитель председателя агентства по защите прав потребителей Жандарбек БЕКШИН, на сегодняшний день проводятся работы по существенному пересмотру всех механизмов защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения. Одним из самых главных направлений считается защита прав потребителей  и информированность населения. - Как говорят, кто информирован, тот вооружен. Раньше у населения не было информации о той или иной некачественной продукции. Сейчас мы работаем на совершенно новом уровне, мы можем работать в плане индикации, то есть, находим в продуктах питания генномодифицированные материалы, мы освоили индикацию таких опасных веществ как дигоксин, меламин и прочих. С 2012 года в Казахстане проводятся исследования продуктов питания и были различные находки. Так, к примеру, последним постановлением мы запретили ввоз и реализацию шпрот. Так как при исследовании оказалось, что эта продукция содержит высокую концентрацию концерагенного вещества первого класса опасности. Причем концентрация превышает допустимую норму в 3-4 раза. Также очень важно для любой домохозяйки знать, что она покупает. Не так давно была запрещена реализация птицы от одного производителя из Белоруссии и четырех российских производителей. В мясе птиц был обнаружен очень опасный возбудитель - сальмонелла, плюс вместо белка птицы на стол потребителям продавалась вода. То есть содержание влаги в мясе птицы в четыре раза превышало допустимые нормы. За счет этого шло удешевление продукции. Вот такие меры с нашей стороны  не только улучшат работу в плане безопасности товаров, но и качество товаров, - отметил он.