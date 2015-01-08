Сегодня, 8 января, официальный курс российского рубля, установленный Нацбанком РК остановился на отметке в 2,93 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kurs22,93 тенге за рубль - это сегодняшний курс российской валюты, установленной на сегодня Национальным Банком Казахстана. В Банках второго уровня и в обменных пунктах рубль покупают и вовсе за 2,50-2,80 тенге, а продают в коридоре 3,10-3,20 тенге. Между тем, как отметили в ЗКОФ "НацБанк", такой курс установился впервые. Даже после девальвации в 2009 году российская валюта не опускалась ниже трех тенге. Тем не менее, в регионе ажиотажа с покупкой или продажей рубля не наблюдается. Напомним, падение рубля началось в начале осени прошлого года. Из-за снижения курса российской валюты в Казахстане начался ажиотаж - жители приграничных областей республики стали ездить за товарами, в том числе и за автомашинами в РФ. Если в сентябре 2014 года в ЗКО было продано 800 млн рублей, то в октябре западноказахстанцы скупили уже 1 миллиард 300 миллионов рублей.  В ноябре банки второго уровня нашей области продали 1 млрд 500 млн рублей. Тогда как в октябре 2014 года в регионе было продано 48 миллионов долларов, а в ноябре всего 41 миллион. kurs1Фото Медета МЕДРЕСОВА