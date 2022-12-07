В Казахстане создадут официальный сайт для подачи петиций

Соответствующий законопроект одобрили депутаты мажилиса на пленарном заседании. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, устанавливается особый порядок подачи и рассмотрения петиций. Так, со дня подачи петиции в течение 20 рабочих дней к ней должны присоединиться не менее 150 граждан. Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые её поддерживают: районный уровень, акиматы - 2,5 тысячи голосов при населении свыше 50 тысяч; для остальных - не менее 5% от численности населения; районный уров