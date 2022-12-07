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Социум

В Казахстане создадут официальный сайт для подачи петиций

Соответствующий законопроект одобрили депутаты мажилиса на пленарном заседании. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, устанавливается особый порядок подачи и рассмотрения петиций. Так, со дня подачи петиции в течение 20 рабочих дней к ней должны присоединиться не менее 150 граждан. Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые её поддерживают: районный уровень, акиматы - 2,5 тысячи голосов при населении свыше 50 тысяч; для остальных - не менее 5% от численности населения; районный уров
Дана Рахметова
В Казахстане создадут официальный сайт для подачи петиций
Соответствующий законопроект одобрили депутаты мажилиса на пленарном заседании.
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В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, устанавливается особый порядок подачи и рассмотрения петиций. Так, со дня подачи петиции в течение 20 рабочих дней к ней должны присоединиться не менее 150 граждан. Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые её поддерживают:
  • районный уровень, акиматы - 2,5 тысячи голосов при населении свыше 50 тысяч; для остальных - не менее 5% от численности населения;
  • районный уровень, маслихаты - 5 тысяч голосов при населении свыше 50 тысяч; для остальных - не менее 10% от численности населения;
  • областной уровень, акиматы - 1% голосов от населения;
  • областной уровень, маслихаты - не менее 2% от населения;
  • республиканский уровень, правительство - не менее 50 тысяч голосов.
Срок рассмотрения петиции составляет не более 60 рабочих дней со дня регистрации. При её рассмотрении госорган организует публичные обсуждения проекта. Решение по петиции принимает только первый руководитель госоргана. Напомним, в 2020 году в послании народу Казахстана президент поручил создать легитимный институт онлайн-петиций. Пока же граждане пользовались различными платформами для создания онлайн-петиций. Бывало, что требовали даже сменить акима. Правда единственная петиция, на которую власти реально обратили внимание - о запрете детского мультика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан петиция

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