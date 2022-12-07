Медалью наградили восьмилетнего мальчика, спасшего тонущих детей в Атырау

Министр по ЧС поблагодарил родителей Динмухаммеда. Фото: МЧС РК Приказом министра по ЧС Юрия Ильина за смелость, отвагу и самоотверженность Динмухаммед Жаңбырбай награждён медалью «Суда батқандарды құтқарғаны үшін». - Министр выразил Динмухаммеду слова благодарности за героический поступок, а также поблагодарил его родителей за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим, - сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. Награду Динмухаммеду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев. Напомним, третьего декабря двое детей 2008 и 2