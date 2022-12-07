- Министр выразил Динмухаммеду слова благодарности за героический поступок, а также поблагодарил его родителей за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим, - сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.Награду Динмухаммеду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев. Напомним, третьего декабря двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лёд треснул и дети оказались в воде. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем этого и бросился на помощь. Пятого декабря начальник управления местной полицейской службы Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил Динмухаммеда благодарственным письмом от имени начальника департамента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Медалью наградили восьмилетнего мальчика, спасшего тонущих детей в Атырау
Министр по ЧС поблагодарил родителей Динмухаммеда. Фото: МЧС РК Приказом министра по ЧС Юрия Ильина за смелость, отвагу и самоотверженность Динмухаммед Жаңбырбай награждён медалью «Суда батқандарды құтқарғаны үшін». - Министр выразил Динмухаммеду слова благодарности за героический поступок, а также поблагодарил его родителей за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим, - сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. Награду Динмухаммеду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев. Напомним, третьего декабря двое детей 2008 и 2