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В Казахстане установили лимит для снятия наличности с банковских счетов

Комитет госдоходов объясняет это тем, что именно через обнальные фирмы проводится легализация преступных доходов, совершается хищение денежных средств и уклонение от уплаты налогов. Иллюстративное фото с сайта kapital.kz В этой связи установлен лимит на снятие наличных денег с банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: для физических лиц – общая сумма полученной наличности не должна превышать 3000 МРП (около 6 млн тенге) в месяц, для юридических лиц - не более 10000 МРП (около 20 млн тенге) в месяц. - Введение данных ограничений не позволит выводить денежные средс
Marat
В Казахстане установили лимит для снятия наличности с банковских счетов
Комитет госдоходов объясняет это тем, что именно через обнальные фирмы проводится легализация преступных доходов, совершается хищение денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
 Иллюстративное фото с сайта kapital.kz В этой связи установлен лимит на снятие наличных денег с банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: для физических лиц – общая сумма полученной наличности не должна превышать 3000 МРП (около 6 млн тенге) в месяц, для юридических лиц - не более 10000 МРП (около 20 млн тенге) в месяц. - Введение данных ограничений не позволит выводить денежные средства в теневой оборот, а также будет способствовать увеличению налоговых поступлений, снижению уровня коррупции, поскольку будет подорвана основа для дачи взяток и хищений бюджетных средств, - говорится на сайте комитета госдоходов.

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