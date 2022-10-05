Иллюстративное фото из архива "МГ" Отдел шариата и фетвы ДУМК утвердил график религиозных праздников на следующий год. Так, согласно расписанию, священный месяц Рамазан начнётся 23 марта. Ночь Могущества и Предопределения пройдёт в ночь с 17 на 18 апреля. Ораза айт стартует 21 апреля, а первый день Курбан-айта выпадает на 28 июня. Отмечается, что начало месяцев по Хиджре составлено на основе данных международных центров астрономических исследований. Однако точные даты религиозных праздников могут измениться из-за наступления новолуния.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.