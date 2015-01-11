В Казахстане сняты ограничения по годам выпуска и соответствию экологическим нормам Евро-4 для автомобилей, ввозимых с территории стран ЕАЭС - России и Беларуси. По истечении трех лет эта же норма распространится и на транспортные средства из Армении и Кыргызстана. Под запретом по-прежнему остаются лишь праворульные автомобили. Об этом сообщает сайт Kolesa.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Казахстана. Иллюстративное фото с сайта automag.kz Иллюстративное фото с сайта automag.kz Новшества вступили в силу с 1 января нового года одновременно с началом действия договора о Евразийском экономическом союзе и Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Эти межгосударственные документы отменили действовавшие ранее национальные регламенты, в том числе казахстанские. Речь, в частности, идет о нашем отечественном документе под названием "О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан", который в одном из дополнений запрещал в Казахстане выпуск в обращение машин, не соответствующих экостандарту Евро-4. Таким образом, перемещение автомобилей в границах ЕАЭС больше не регламентируется, соответственно ограничений по годам и экологическому классу для постановки на учет машин из России и Беларуси отныне нет. Требование соответствия экостандарту Евро-4 сохраняется только на ввоз автомобилей из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Кроме этого, ввозимые в ЕАЭС автомашины должны быть не старше 2007 года, укомплектованы как минимум одной фронтальной подушкой безопасности, системой крепления для детских сидений, ABS (антиблокировочной тормозной системой), дневными ходовыми огнями и иммобилайзером. При этом у автомобилей должны находиться в работоспособном состоянии системы нейтрализации отработавших газов и бортовой диагностики (в отношении экологических показателей). Сотрудники Комитета административной полиции МВД Казахстана уже разослали в регионы разъяснения для своих коллег, трактующие новые нормы. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. Также, как сообщалось ранее, с 1 января при покупке транспортного средства в странах Евразийского союза уже не нужно оплачивать НДС и акцизные сборы. Впрочем, как передает телеканал 24.kz, у некоторых автовладельцев по-прежнему требуют уплаты НДС, а попытки оформить автомобили, привезенные из России в первых числах января - заканчиваются неудачей. В Министерстве финансов пояснили, что налог на добавленную стоимость возникает только в момент пересечения автомобиля государственной границы, а значит, оплачивать НДС тем, кто ввез машину в январе, не нужно. "Если покупка совершена в 2014 году, но дата пересечения границы Россия-Казахстан будет, скажем, после января 2015 года, то обязательства по оплате НДС не возникают", - заявил руководитель управления администрирования косвенных налогов комитета государственных доходов Кайрат Оркашбаев.