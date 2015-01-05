Иллюстративное фото с сайта vippodarki.su Иллюстративное фото с сайта vippodarki.su С 1 января 2015 года вступили в действие новые Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях. Уголовная ответственность за распространение слухов введена в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz. 1 января 2015 года вступил в действие новый Уголовный кодекс, который состоит из 467 статей. Предыдущий закон включал в себя 393 статьи. "Распространение заведомо ложной информации" так называется статья в УК РК, согласно которой предусматривается максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В частности, указывается, что за слухи, распространяемые через СМИ либо социальные сети, виновным может грозить штраф (в размере до 5 000 МРП), исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Наиболее значимой новацией проекта является введение двухзвенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящей из преступлений и уголовных проступков, находящихся по степени общественной опасности на стыке административного правонарушения и преступления. В их число включен ряд административных правонарушений, посягающих на личность, права несовершеннолетних, общественную безопасность, общественный порядок, а также преступления небольшой тяжести. Уголовный кодекс направлен на модернизацию уголовного законодательства в целях усиления борьбы с преступностью в современных условиях, повышения уровня защищенности прав граждан и интересов государства. Внесенные поправки приводят законодательные акты в соответствие с новым Уголовным кодексом. В целях гуманизации уголовного законодательства из санкций 45 статей исключается конфискация имущества как вид дополнительного наказания. Наряду с этим ужесточается ответственность за коррупционные преступления. Также введена специальная глава о медицинских преступлениях, в том числе об уголовной ответственности за незаконный оборот фальсифицированных лекарственных средств. Ужесточается ответственность за проявление экстремизма и терроризма, распространение радикальных идеологий, в частности, с использованием новых технологий. Новым законом изменяется максимальный срок ареста за уголовный проступок. Ранее предполагалось, что он составит шесть месяцев, но в новом варианте УК определен срок до 3 месяцев. Отныне участие в иностранных вооруженных конфликтах уголовно наказуемо, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Согласно новому Уголовному кодексу конфискация имущества, как вид дополнительного наказания исключается из санкций 45 статей, что сделано в целях гуманизации уголовного законодательства. Напомним, новый Уголовный кодекс РК и Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства" Президент подписал 3 июля 2014 года. С 1 января 2015 года также вступил в действие Новый кодекс РК об административных правонарушениях.