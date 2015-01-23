Казахоязычный сайт "Камшы.кз" опубликовал материал под называнием "Клуб пен тойда жалаңаш билеу сәнге айналып бара ма?", что в переводе с казахского "Танцевать голым на свадьбах или в клубах стало модным?". В этом материале высказывается мнение о необходимости в судебном порядке привлекать организаторов таких шоу или владельцев клуба. И призывают не игнорировать такое явления. Авторы мнения, которые в материале не указываются, пишут, что казахские тои и веселья лишаются песен и музыки. Вместо хороших песен и плясок начали появляться полуголые или голые танцы. Примером тому может послужить видео, которое стало широко популярным в социальных сетях. Многие критикуя это видео, хорошо разрекламировали его. Авторы такого шоу "настоящие ученики Герострата", говорится в материале. "Подобная ситуация сложилась несколько месяцев назад в одном клубе и это видео было широко распространено по сети WhatsApp. Наше общество дошло до того, что восприняло такую безнравственность без вздрагивания. Предотвратить такое явление можем только нашей честностью и порядочностью. Необходимо судить владельцев таких клубов, организаторов такого шоу. Таким образом, мы с вами сможем продвинуть наше общество вперед. Не игнорируйте это явление",- пишется в материале.