В Кении боевики атаковали университет. Погибло 147 человек

Террористы из соседнего Сомали устроили бойню в городском университете. Между тем нападение произошло утром в четверг, 2 апреля. Исламисты из группировки «Аш-Шабаб» ворвались в общежитие Garissa University College в городе Гарисса, расположенном в 150 километрах от границы с Сомали. В здании находились не менее 400 студентов, более 70 из них удалось спастись. Как сообщалось, что исламисты отделили мусульман от немусульман. По словам спасшиеся, террористы требовали от заложников наизусть цитировать Коран, тех, кто не мог этого сделать – расстреливали, сообщает Первый канал. Также со слов студен