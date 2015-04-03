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В Кении боевики атаковали университет. Погибло 147 человек

Террористы из соседнего Сомали устроили бойню в городском университете. Между тем нападение произошло утром в четверг, 2 апреля. Исламисты из группировки «Аш-Шабаб» ворвались в общежитие Garissa University College в городе Гарисса, расположенном в 150 километрах от границы с Сомали. В здании находились не менее 400 студентов, более 70 из них удалось спастись. Как сообщалось, что исламисты отделили мусульман от немусульман. По словам спасшиеся, террористы требовали от заложников наизусть цитировать Коран, тех, кто не мог этого сделать – расстреливали, сообщает Первый канал. Также со слов студен
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В Кении боевики атаковали университет. Погибло 147 человек
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Террористы из соседнего Сомали устроили бойню в городском университете. Между тем нападение произошло утром в четверг, 2 апреля. Исламисты из группировки «Аш-Шабаб» ворвались в общежитие Garissa University College в городе Гарисса, расположенном в 150 километрах от границы с Сомали. В здании находились не менее 400 студентов, более 70 из них удалось спастись. Как сообщалось, что исламисты отделили мусульман от немусульман. По словам спасшиеся, террористы требовали от заложников наизусть цитировать Коран, тех, кто не мог этого сделать – расстреливали, сообщает Первый канал. Также со слов студентов стало известно, что накануне их предупреждали о возможном нападении, но многие не восприняли это всерьез, сочтя за розыгрыш. По некоторым данным, теракт организовал гражданин Кении, бывший учитель и директор местной школы Мохаммед Куно. За поимку Куно, известного также по прозвищам Шейх Махамад, Дулядин и Гамадере, назначено вознаграждение в 55 тысяч долларов. С декабря Куно скрывается от правоохранительных органов. Считается, что в «Аш-Шабаб» он отвечает за действия против Кении, а также использует своих родственников для подготовки терактов на севере страны.
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 «Аш-Шабаб» называют преемником «Союза исламских судов», который был создан в 2004 году. Организация ставит целью создание общества, живущего по законам шариата, и планирует добиться этого путем джихада. Источник: topnews.ru

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